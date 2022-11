Weekend di esordi e vittorie per la ritmica Pietro Micca FOTO

Saluzzo 20 dicembre, la ritmica targata Pietro Micca ritorna in pedana con le sue ginnaste in occasione del Campionato Individuale Regionale LD LE.

Angelica Garizio (classe 2006) si presenta convinta e determinata al suo esordio nel livello LE. Una gara magistrale per la ginnasta senior, infatti guadagna con scioltezza l’oro in classifica generale e in entrambe le specialità, cerchio e palla. Ginevra Saviolo (classe 2013), un esordio da ricordare quello della piccola ginnasta, anche per lei primo anno nel livello LE. Buone esecuzioni, qualche sbavatura, ma un risultato eccellente: medaglia d’oro All Around è oro in entrambe le specialità, cerchio e corpo libero. Per il livello LD una rosa di ginnaste che per il primo anno si cimenta in quello livello.

Noemi Pasquadibisceglie (classe 2013) presenta il suo programma nuovo a corpo libero e clavette. Ottima prestazione per la piccola atleta, ottimo risultato in All Around dove veste il bronzo, oltre al primo posto in entrambe le specialità. Matilde Barbera (classe 2008), programma rinnovato e difficile per lei che si cimenta a cerchio e nastro. Buone esecuzioni per la prima gara in questo livello: conclude la gara in sesta posizione All Around, quinta al cerchio e un meritato oro al nastro. Vittoria Arcuno (classe 2009) si esibisce con un’ottima prova, guadagnando anche i complimenti del corpo giudicante. Termina la gara sul terzo gradino del podio All Around e due ori in specialità a clavette e nastro.

Vittoria Fenzi (classe 2009), giornata difficile per Vittoria, che patisce la pressione del livello nuovo e commette qualche errore alla fune, prosegue bene al cerchio dove vince l’oro. Conclude in sesta posizione la sua gara. Soddisfatte le tecniche in gara Irina Liovina e Rosso Elisabetta, con la direttrice tecnica Marta Nicolo. “Un inizio con il botto per queste ginnaste che provano per la prima volta una pedana così importante” commenta la tecnica Elisabetta Rosso “tante conferme dalla giuria sul lavoro fatto, ora si punta a migliorare e perfezionare i programmi in vista dei nazionali invernali. Siamo molto orgogliose del lavoro di tutte le ginnaste.”