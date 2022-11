Pallavolo Femminile. En plein del TeamVolley, vincono tutte dalla D all'U13

Quinta vittoria consecutiva per il Botalla TeamVolley nel campionato regionale di Serie D. Sabato scorso, a Lessona, le biancoblù di coach Alex Cavallone hanno liquidato con un secco 3-0 la pratica Canavese Volley Ivrea. Partita praticamente a senso unico, contro l'ultima in classifica, che non ha mai vinto nemmeno un set dall'inizio della stagione. In situazioni del genere, gli unici problemi possono derivare dai cali di attenzione. Cosa che, come da copione, è effettivamente successa nel corso del terzo set, quando il TeamVolley è andato sotto 15-10. Per il resto, una gara che non ha riservato sorprese, e che anzi ha messo in vetrina le ragazze partite dalla panchina.

«Tutto secondo i piani - afferma coach Alex Cavallone a fine partita -. Sono molto contento della gara di stasera, non tanto per il risultato, che sulla carta era abbastanza scontato, quanto per l'approccio delle ragazze, che sono riuscite a mantenere una buona concentrazione nei primi due set, e poi, nel terzo, dopo un calo fisiologico, sono riuscite a chiudere senza farsi prendere dall'ansia. La nota positiva, ci tengo a sottolinearlo, è il comportamento delle ragazze entrate in campo dalla panchina, che non hanno abbassato il livello qualitativo del livello in campo, ma anzi si sono dimostrate all'altezza delle compagne. Questo dimostra quanto possa pagare il lavoro che svolgiamo durante la settimana in palestra».

BOTALLA TEAMVOLLEY - CANAVESE VOLLEY IVREA 3-0

Parziali: 25-16, 25-6, 25-17

TeamVolley: Lorenzon 12, Biasin 8, Nanì 5, Damo 3, Vodopi 1, Gilardi, Allorto, Valli (L), Perissinotto 4, Scoleri 5, Vioglio (L2), Gariazzo 1, Zignone 3, Durando 4. Allenatore: Alex Cavallone. Assistente: Marco Allorto.

RISULTATI DELLE FORMAZIONI GIOVANILI

U18

ISSA NOVARA - GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY 2-3Parziali: 27-25, 19-25, 20-25, 25-22, 12-15

U16

DE MORI TEAMVOLLEY - FISIOKINETIK VOLLEY GAGLIANICO 3-0Parziali: 25-16, 25-10, 25-15

U13

CONAD TEAMVOLLEY - SALUS UNIPOLGLASS S2M VOLLEY 3-1Parziali: 21-25, 25-15, 25-23, 25-14