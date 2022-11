Pallamano, ko per Vigliano: l'analisi del tecnico Lugli FOTO

Terza gara nel campionato FIGH under 17 e terza sconfitta per FC Vigliano sezione pallamano. Questa volta a prevalere è stato Ferrarin Milano con il punteggio di 39-3.La squadra giallorossa si è presentato nell’impianto di San Donato Milanese con soli otto pallamanisti, di cui ben sei appartenenti alla categoria under 13 ed uno solo in età under 17. Rimaneggiata anche la formazione avversaria, ma con a referto tutti atleti di categoria.

Queste le parole del tecnico giallorosso Simone Lugli a fine gara: ”Sono felice di come si sono mossi in campo i ragazzi e di come si sono sacrificati anche in ruoli non loro. Dopo circa dieci minuti dall’inizio della gara abbiamo subito l’infortunio di Simone Mantio che ci ha costretti a giocare contati il resto della gara. In porta avevamo un portiere del 2011 che desiderava giocare in quel ruolo dopo soli due mesi di allenamento ed è stato praticamente improvvisato. Pietro si è però ben comportato evolvendo il suo stato d’animo nel corso della gara ed effettuando anche qualche bella parata. Da sottolineare anche la prestazione degli altri under 13 scesi in campo e la prima rete assoluta di Gabriele Onnis. Nonostante la grande differenza di fisico e di età siamo riusciti ad attaccare cercando sempre lo spazio libero e, nelle situazioni di difesa schierata anche a limitare gli attacchi avversari”.