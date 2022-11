Brazilian Jiu Jitsu, un biellese sul podio ai campionati europei di Roma

Domenica 13 novembre si sono disputati a Roma i campionati europei di Brazilian Jiu Jitsu. Il porta colori e Maestro della A.s.d. Lottatori Biella Roberto Lai, si è aggiudicato il gradino più alto del podio nella categoria “No Gi Master” nella categoria dei pesi massimi. Una grande soddisfazione per il team biellese che si fregia così di un importante titolo internazionale. Gli allenamenti sono ripresi subito dopo l’importante successo nella capitale, in vista di un nuovo appuntamento, questa volta a Parigi nel prossimo mese di gennaio. Nell’occasione ci sarà un nuovo impegno per il Maestro Lai, pronto a cercare di bissare il grande successo ottenuto nei giorni scorsi. La società sportiva ha sede nella storica Fitness For Life di Ponderano, dove gli allenamenti si tengono sia a mezzogiorno sia alla sera.