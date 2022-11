Beyond the game, una nuova mostra in arrivo a Biella (foto Giovanni Ambrosio)

Venerdì 25 novembre, dalle ore 18 alle ore 21, da BI-BOx Art Space (Via Italia, 38 - interno cortile - Biella) inaugurazione della mostra “Beyond the game” con opere di Giovanni Ambrosio e Giulia Iacolutti, a cura di Marco Bianchessi. Il calcio come non lo immagini.