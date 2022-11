Accoltella l'ex compagna in strada: tentato omicidio a Favria (foto di repertorio)

Proprio a pochi giorni dal 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, un tentato femminicidio è avvenuto nel comune di Favria nel pomeriggio di sabato 19 novembre.

Vittima una donna romena di 44 anni residente a Ozegna che è stata colpita da diverse coltellate mentre era in strada in via Caporal Cattaneo. A colpire la donna al termine di un litigio è stato l'ex fidanzato Claudiu Bogdan, 37 anni, romeno di Pratiglione.

La 44enne è riuscita a divincolarsi dal suo aggressore, mentre l'ex fidanzato si è dato alla fuga. Rintracciato è stato poi fermato poco dopo dai Carabinieri di Ivrea. A motivare il gesto sembrerebbe la gelosia: l’uomo a quanto pare non si era rassegnato alla fine della relazione.

La donna, una volta soccorsa dai sanitari che lei stessa è riuscita a chiamare è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Ivrea, con ferite non gravi e una prognosi di trenta giorni, a salvarle la vita probabilmente il giubbotto a collo alto. Sull’accaduto ora indagano i carabinieri della compagnia di Ivrea.