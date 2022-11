Grosso spavento per un anziano di Vigliano Biellese, rimasto lievemente ferito a seguito di un incidente autonomo.

È successo ieri, intorno alle 18, in via Alpini, a Vigliano: stando alle prime ricostruzioni, il 74enne avrebbe perso il controllo della sua auto e sarebbe andato a sbattere contro un marciapiede per cause ancora da accertare.

Assistito dal 118, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.