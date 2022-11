Lutto in Valsessera: morto il Cavaliere della Repubblica Angelo Alfeo Soster, ultimo fondatore dei Vigili del fuoco di Ponzone

Lutto Valsessera oggi lunedì 21 novembre, e in particolare tra i Vigili del Fuoco volontari della sede di Ponzone, per la morte del Cavaliere della Repubblica Angelo Alfeo Soster, morto all'ospedale di Ponderano all'età di 92 anni. Soster era l'ultimo rimasto in vita tra i fondatori del distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Ponzone.

I funerali di Angelo Soster, affidati all'impresa Strobino, verranno celebrati mercoledì 23 novembre, partendo dalla chiesa parrocchiale di Ponzone. Domani sera alle 20 la recita del santo rosario.