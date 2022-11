Fermata auto per un controllo, trovato panetto di hashish da quasi 100 grammi: arrestati due giovani

La Polizia di Stato ha tratto in arresto due giovani biellesi (residenti a Biella e Occhieppo Superiore) perché in concorso tra loro hanno detenuto sostanza stupefacente a fini di spaccio. Durante un’attività mirata a contrastare il fenomeno dell’uso di sostanza stupefacente, gli operatori della Polizia di Stato di Biella hanno notato transitare un’autovettura con a bordo due soggetti, entrambi di giovane età (25 e 28 anni), già conosciuti per precedenti in materia di droga.

Si è proceduto al controllo degli stessi, i quali, fin dai primi minuti, hanno palesato un atteggiamento nervoso, negando ripetutamente il possesso di stupefacenti e fornendo informazioni poco chiare e contraddittorie in merito ai loro spostamenti. Insospettiti da ciò, gli operatori hanno deciso di procedere a perquisizione personale di entrambi, attività estesa successivamente anche al veicolo, ottenendo un riscontro positivo. In particolare, addosso ad uno dei due è stato rinvenuto un panetto di hashish, già confezionato, dal peso di 95,5 grammi ed un involucro contenente 2,6 grammi della medesima sostanza.

In capo al secondo soggetto è stata rinvenuta una modica somma di denaro da considerarsi quale presunto profitto dell’attività. Alla luce di quanto accaduto i due sono stati accompagnati presso gli Uffici della Questura e tratti in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio della citata sostanza, la quale veniva sottoposta a sequestro penale. Il Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta del Pubblico Ministero ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la misura dell’obbligo di dimora.