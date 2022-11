Furgone ribaltato in Superstrada, traffico rallentato dopo l’uscita di Castelletto Cervo (foto M. Benedetti per newsbiella.it)

Sarà da chiarire la dinamica dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 7.30 di oggi, 21 novembre, in Superstrada, Il fatto è avvenuto poco dopo l’uscita di Castelletto Cervo, in direzione di Biella, dove un furgone si è ribaltato in mezzo alla carreggiata. L’autista del mezzo pesante è stato subito raggiunto dal personale sanitario del 118 per la prima assistenza.

Presenti anche i Vigili del Fuoco, con l’autogrù, per la messa in sicurezza e rimozione del veicolo, assieme agli agenti della Polizia per gli accertamenti di rito. Il traffico sta subendo rallentamenti.