Cuori di terracotta in esposizione a Ronco Biellese

Arriva l'esposizione “Cuori di Terracotta”, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, all'Ecomuseo della Terracotta di Ronco Biellese.

“Ci sono parole – ci dice Valentina, tra le promotrici dell’evento che ha portato alla realizzazione delle opere - che ci nascono nel cuore ma non arrivano mai alle labbra. Parole tristi che vorremmo urlare ma non riusciamo nemmeno a dire piano. Parole felici che ripetiamo ad alta voce ma ci sembra che nessuno le ascolti”. Sono scritte su questi cuori! Dal 25 novembre in esposizione all’Ecomuseo della Terracotta Dallemilio, in piazza della Chiesa a Ronco Biellese.