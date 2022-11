A Mosso fervono i preparativi per il Presepe Gigante di Marchetto

Fervono i preparativi per la 35a edizione del Presepe Gigante di Marchetto, allestito nel centro storico di Mosso, nel comune di Valdilana. Numerose le novità dell'allestimento con la realizzazione di nuove scene e momenti di socializzazione.

Il percorso viene esteso anche al cortile del centro anziani che ospita la Natività e che era stato escluso quando erano in atto le restrizioni dovute alla pandemia. Un particolare invito da parte degli organizzatori è rivolto alle scolaresche proponendo visite guidate distinte in base all´età degli scolari e studenti. Per i piccoli è stata creata la ´Filastrocca di Nonna Luciana´ che verrà distribuita.

Agli studenti delle scuole di secondo grado e superiori saranno spiegate le particolarità di questo Museo etnografico all´aperto che riproduce la vita e il lavoro delle generazioni che ci hanno preceduti oltre che informazioni storiche sul paese di Mosso che ha dato i natali a molti personaggi importanti per la nostra storia. Il Presepe sarà visitabile dal 3 dicembre all´8 gennaio

Per prenotare le visite guidate disponibili tutti i giorni dalle 9.30 si prega di telefonare al n.3346142971