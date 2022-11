Da qualche giorno, a Candelo, è ripartita la Banca del Giocattolo in Biblioteca. Scopo dell'iniziativa? Raccogliere giocattoli in buono stato da distribuire ai bambini per regalare gioia a chi ne ha bisogno.

I giochi potranno essere consegnati nei seguenti orari: lunedì 15-18; martedì 9-11.30; mercoledì 9.30-11.30 e 15-18; giovedì 9.30-11.30 e 15-18; sabato 9-11.30. In seguito, verranno distribuiti alle famiglie bisognose del Biellese.