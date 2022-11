Auguri ai coscritti di Ronco Biellese del 1972, che sabato 19 novembre hanno festeggiato i 50 anni alla Fucina di Valdengo.

"E' stato davvero molto bello trovarsi in così tanti - raccontano gli organizzatori - . Non eravamo proprio tutti, ma è comunque stata una serata davvero bella. Ci eravamo trovati con alcuni anche per i 40, perchè con diversi siamo un gruppo molto unito e pieno di vita, ma quest'anno sono venute anche coscritte che non vedevamo dalla terza media. Auguri a noi!".