Biella, a Palazzo Pella si riuniscono due commissioni

Nei prossimi giorni sono state indette due Commissioni. La III Commissione Consiliare si riunirà martedì 22 novembre alle ore 18,00 presso Palazzo Pella, in via Tripoli 48. Il punto all’ordine del giorno riguarda la nomina dei componenti per rinnovo parziale della Commissione Edilizia ai sensi dell’Art.11 del Regolamento edilizio.

La II Commissione Consiliare è stata invece convocata mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 18,00 a Palazzo Oropa, presso la Sala Consiliare, per la trattazione del seguente ordine del giorno: Ratifica della deliberazione Giunta comunale n. 197 del 3 novembre 2022: "Variazione d’urgenza al bilancio di esercizio 2022/2024 – Annualità 2022-2023-2024 (vb 7/2022), contestuale variazione di cassa e aggiornamento del documento unico di programmazione (Piano biennale degli acquisti dei beni e servizi per il biennio 2022/2023 e Piano triennale delle opere pubbliche 2022/2024); Modifica del regolamento relativo alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale in conformità alla deliberazione Arera n. 15/2022/r/Rif.; Variazione al bilancio di esercizio 2022/2024 – Annualità 2022-2023 (vb 8/2022) e contestuale variazione di cassa.