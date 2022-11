Servizi di noleggio: ad Asti cresce la richiesta di furgoni tra aziende e privati

Sono in crescita ad Asti le aziende che, per svolgere la propria attività, scelgono di affidarsi al servizio di noleggio furgoni, in modo da ottimizzare i costi della gestione dei mezzi e poter, così, implementare la produttività. Anche i privati sempre più spesso decidono di affittare veicoli commerciali.

Questo trend positivo è dovuto ai vantaggi offerti, tra cui la possibilità di usufruire del mezzo prescelto senza doversi occupare della manutenzione e di tutti quegli aspetti legati alla sua gestione.

Naturalmente, per disporre di veicoli sicuri ed efficienti è bene affidarsi a realtà specializzate nel settore, in grado di proporre mezzi sempre controllati e altamente performanti.

Ne costituisce un esempio Giffi Noleggi, ditta specializzata attiva in numerose aree del territorio nazionale, che mette a disposizione un servizio di noleggio furgoni ad Asti che permette di scegliere tra un’ampia varietà di modelli, sempre a fronte di tariffe piuttosto convenienti.



I principali vantaggi del noleggio furgoni

Preferire l’affitto di un furgone invece che un acquisto ha moltissimi vantaggi, infatti, selezionando una realtà consolidata sul territorio che si occupa di tale ambito si può usufruire di mezzi nuovi e ben manutenuti con moltissimi optional.

Prendendo questa decisione, inoltre, non si è vincolati a uno specifico modello, qualora le necessità dovessero modificarsi si può sostituire il mezzo con uno maggiormente affine alle proprie esigenze. Selezionando il noleggio, inoltre, si potrà cominciare a usare il veicolo subito dopo aver firmato il contratto, senza doversi interessare a ulteriori adempimenti.

Conoscere un po’ di più questo campo è importante in quanto chiunque nel territorio dell'astigiano potrebbe necessitare di un furgone perché tali veicoli, rispetto alle classiche autovetture, presentano un grande vano di carico che consente di ospitare differenti oggetti anche molto pesanti e ingombranti. I furgoni sono perfetti per fare delle consegne, per approvvigionarsi di materie prime, fare un trasloco, acquistare nuovi mobili e molto altro.

Sia i privati cittadini che le aziende potrebbero necessitarne, anche perché le realtà che si occupano del noleggio mettono a disposizione contratti personalizzati di durata variabile, che si modificano a seconda delle proprie esigenze. Selezionare un'impresa che opera capillarmente sul territorio dell'astigiano, quindi anche sui comuni limitrofi, è un vantaggio in quanto così si può ottenere il veicolo a domicilio, ad esempio presso Nizza Monferrato, Canelli o Castagnole delle Lanze.



Noleggio furgoni: le caratteristiche da valutare in fase di scelta

I furgoni che si possono prendere a noleggio ad Asti e provincia sono veramente tanti, ci sono quelli che si classificano in mini o maxi, a seconda del peso e del volume che possono portare, a questi si affiancano quelli centinati, che hanno la parte retrostante coperta con un telo removibile fissato su un’intelaiatura metallica, in tali modelli ci potrebbe essere anche una pedana idraulica sollevabile, per facilitare il carico di strutture più pesanti.

Per esigenze maggiormente peculiari si può pensare all'utilizzo di furgoni refrigerati, dedicati quasi esclusivamente al trasporto alimentare, utili per preservare le eccellenze del territorio, in alternativa ci sono pulmini a più posti nei quali lo spazio posteriore del furgone è stato riempito con dei sedili, in questo modo si possono spostare comitive di amici o gite turistiche che vogliono scoprire le meraviglie architettoniche e naturalistiche della zona.

Tra i mezzi che si possono affittare presso Asti ci sono anche veicoli specifici per l'ambito professionale, cioè quelli con il cassone ribaltabile e quelli con la gru, ideati prettamente per portare avanti lavori di muratura, in quanto consentono di trasportare materie prime nella zona dove servono per costruire o ristrutturare.