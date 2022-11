Sordevolo, anche i Carabinieri in congedo dell'ANC in servizio al Mercatino degli Angeli FOTO

Non solo Carabinieri in servizio ma anche Carabinieri in congedo dell'ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) della sezione di Biella in servizio ieri al Mercatino degli Angeli di Sordevolo. L'obiettivo? Garantire la massima sicurezza, insieme alla tranquillità per tutti i visitatori.