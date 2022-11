Biella, Fondazione a sostegno della cultura biellese: stanziati 100mila euro per il Santuario di Graglia

La Fondazione motore della cultura biellese: può essere sintetizzato così l’impegno dell’Ente a favore delle attività artistiche e culturali locali che solo negli ultimi due mesi hanno visto assegnate risorse per oltre 260 mila euro con il bando “Cultura+” e con una serie di stanziamenti per progetti culturali rilevanti sul territorio.

“La Fondazione con il bando Cultura+ e con gli altri contributi destinati a interventi di rilievo in campo artistico e culturale interviene in modo programmatico in un settore molto importante per il territorio – commenta il Presidente Franco Ferraris – grazie a questo significativo stanziamento di risorse e alla collaborazione con vari enti e realtà biellesi l’ente contribuisce infatti e rivitalizzare in modo complessivo e ragionato un settore che negli ultimi due anni ha subito gli effetti negativi prima del covid e poi dei rincari energetici. Grazie alle risorse messe in campo vogliamo contribuire a ridare fiato e visione allo sviluppo culturale del territorio”.

Cultura+ Complessivamente per il bando “Cultura+” che ha stanziato risorse per 126.500 euro sono pervenute 28 richieste dalle diverse associazioni che operano nel settore arte e cultura. La qualità e la finanziabilità dei progetti sono state valutate attribuendo dei punteggi che tenevano conto, oltre che della solidità delle iniziative, della capacità di realizzare reti, dell’impatto territoriale e dell’efficacia dell’intervento, della rilevanza dell’iniziativa in funzione dell’arricchimento culturale della popolazione, del grado di diffusione, del livello di fruibilità e nella diffusione della cultura artistica, musicale, teatrale e coreutica. Importanti anche la ricaduta dell’iniziativa in termini di sviluppo economico e capacità di attrare, interessare e coinvolgere un pubblico più ampio anche extra territoriale e la capacità di promuovere gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 e valorizzare luoghi di interesse storico artistico o non sufficientemente valorizzati.

Un focus particolare è stato riservato alle iniziative capaci di coinvolgere pubblici diversificati con particolare attenzione ai giovani. Il contributo massimo era pari a € 10.000 per singolo evento. Scorrendo l’elenco dei contributi deliberati ci si rende conto della qualità dei progetti destinatari di contributo: si va infatti dal sostegno alla stagione concertistica dell’Accademia Perosi che ormai da 46 anni porta a Biella artisti di grandissimo talento, al sostegno all’Associazione Stilelibero per l’evento “Ritratto, Autoritratto e Selfie” che coinvolge anche Palazzo Gromo Losa con le mostre dedicate ai fotografi Gianfranco Terreo e Italo Martinero di proprietà dell’Ente e al quale complessivamente sono stati assegnati 19 mila euro. Altro importante progetto il Festival del fumetto “Nuvolosa” che quest’anno anche grazie al contributo della Fondazione ha dato vita alla prima storia di Biella a fumetti presentata in importanti contesti tematici. Sempre a tema musicale vanno poi citati il contributo al Biella Jazz Club per l’evento “Cinquantasei Volte Jazz 22/23” e quello all’Associazione di Promozione Sociale Reloaders – Biella, per l’evento “Reload Sound Festival - Winter Glitch” tra quelli destinatari di alcuni dei maggiori importi per la qualità ed efficacia dei progetti. Dalla musica al teatro, dalla danza alle mostre sono davvero molteplici gli ambiti in cui la Fondazione articola il proprio intervento come si evince dall’elenco seguente.

Bando Cultura + (TOTALE € 126.500,00)

SETTORI RILEVANTI € 126.500,00 Arte, attività e beni culturali € 126.500,00 € 10.000,00 Fondazione Accademia Perosi Ets – Biella, per l’evento 46ma Stagione “I Concerti dell’accademia”; € 10.000,00 Associazione Stilelibero – Vigliano Biellese (BI), per l’evento Ritratto, Autoritratto e Selfie; € 8.500,00 Comune di Biella – Biella, per l’evento Nuvolosa 2022-2023; € 8.500,00 Fondazione Egri per la Danza – Torino, per l’evento Interscambi Coreografici 2022/23: Danza oltre le Barriere; € 7.000,00 Associazione Pacefuturo Odv – Pettinengo (BI), per l’evento Villa Piazzo in Musica 2022; € 7.000,00 BI-Box – Biella, per l’evento da Cosa Nasce Cosa - Seconda Edizione; € 7.000,00 Biella Jazz Club – Biella, per l’evento Cinquantasei Volte Jazz 22/23; € 6.500,00 AVPS Associazione per la Valorizzazione del Paesaggio della Bassa Serra Biellese – Salussola (BI), per l’evento Museo Aperto - Eventi e Incontri per una Nuova Vicinanza; € 5.500,00 Associazione di Promozione Sociale Reloaders – Biella, per l’evento Reload Sound Festival - Winter Glitch; € 5.500,00 Areté Ensemble Associazione Culturale – Giovinazzo (BA), per l’evento Teatri Tascabili - a Scuola dai Fiumi; € 5.500,00 Associazione Il Contato del Canavese – Ivrea (TO), per l’evento Insieme a Teatro; € 5.500,00 Parrocchia Santo Stefano Cattedrale – Biella, per l’evento Sia Luce. Un Percorso tra Arte e Spiritualità - Settima Edizione; € 5.000,00 Biella Gospel Choir – Biella, per l’evento Biella Chiama Gospel 2022 – XII Edizione; € 5.000,00 Filodrammatica Lessonese Associazione Culturale – Lessona (BI), per l’evento Prima Rassegna Teatrale Lessonese; € 5.000,00 Delegazione FAI di Biella – Biella, per l’evento Note in Città; € 5.000,00 Pericle Onlus – Cossato (BI), per l’evento Cultura è Democrazia; € 4.000,00 Associazione Culturale Progetto Erios – Vigliano Biellese (BI), per l’evento Erios Jazz Winter; € 3.000,00 Liceo del Cossatese e Valle Strona – Cossato (BI), per l’evento Visibile Invisibilità; € 2.500,00 Comune di Piedicavallo – Piedicavallo (BI), per l’evento Piedicavallo Festival 2022-2023 - fuori stagione; € 2.500,00 Comune di Casapinta – Casapinta (BI), per l’evento Borghi, Botteghe ed altre Storie - mostra espositiva; € 2.000,00 Associazione Festival Musica Antica a Magnano – Magnano (BI), per l’evento Concerto di Capodanno; € 2.000,00 Associazione Ricerca e Spettacolo Teatrando – Biella, per l’evento Quarto Gran Tour delle Fiabe; € 1.500,00 Associazione Cori Piemontesi – Verbania. per l’evento Reti di Voci; € 1.500,00 Associazione Culturale Comteatro ets – Corsico (MI), per l’evento Natale in Teatro a Graglia; € 1.000,00 Comune di Verrone – Verrone, per l’evento per un Pugno di Libri;

Altri interventi Sempre per sostenere il settore “Arte, attività e beni culturali” il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta di ottobre ha stanziato l’importo di € 134.992 a sostegno di alcuni progetti particolarmente rilevanti. “Tra i progetti approvati dal Consiglio a sostegno dello sviluppo culturale del Biellese mi soffermo su due iniziative che ritengo significative oltre che esplicative di due modalità consolidate di intervento della Fondazione – spiega il Presidente Ferraris – la prima è il contributo di 100 mila euro destinato alla ristrutturazione e al rilancio del Santuario di Graglia, un luogo splendido che, grazie a una progettazione di ampio respiro, sta mettendo a punto un piano di rilancio che guarda a 360° per intercettare anche altri contributi e che innoverà l’offerta turistica locale in linea con le azioni di sviluppo territoriale condivise. Il contributo della Fondazione è l’inizio di un percorso condiviso e di un impegno più ampio di cui daremo notizia entro fine anno. L’altro è l’importo di 15 mila euro all’Associazione Fatti ad Arte per l’organizzazione del premio “Maestro di mestiere 2022/23”, un’iniziativa nata su impulso della Fondazione per sostenere gli artigiani d’eccellenza che in pochi anni si sta affermando nel panorama non solo locale e che a breve pubblicherà le modalità di partecipazione per l’edizione 2023”.

Tra gli eventi culturali più significativi sostenuti dalla Fondazione vanno poi citati il concerto degli UH! e lo spettacolo “L’Armonia della Vita – tra musica e magia” a cura dell’Associazione Life is Magic le cui spese verranno integralmente sostenute dalla Fondazione nell’ambito dei festeggiamenti per il trentennale dell’Ente e che, in virtù del forte e vitale messaggio di cui è portatore, verrà proposto gratuitamente alle scuole. Entrambi gli spettacoli avranno luogo presso il Teatro Sociale messo a disposizione dalla Città di Biella. Sempre alle scuole infine verrà proposta la consueta rassegna “Scuole a teatro” sostenuta con un contributo di 6.900 euro.