A Mongrando uno striscione contro la violenza sulle donne

Come ogni anno, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il comune di Mongrando espone lo striscione nel Palazzo comunale, recante la scritta: "La violenza è l'ultimo dei rifugi degli incapaci" di Asimov.

“Scusa non lo farò mai più, non deve e non può esistere, donne denunciate, io non vi lascerò da sole – spiega l'assessore Luisa Nasso - Ogni anno le vittime di femminicidio sono troppe, molte, non abbiate paura di perdere la casa, il lavoro, non dovete perdere la vostra dignità di essere umani. Mi rendo fin da ora disponibile, assieme possiamo farcela”.