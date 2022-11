“Annalisa è sempre con noi”, il ricordo della famiglia

Riceviamo e pubblichiamo:

“Io non sono che una piccola matita"

...tu, nostra cara Annalisa, sei stata una piccola matita danzante che ha disegnato sorrisi al suo passaggio, sorrisi indelebili che resteranno nel cuore di chi ti ama e di chi ti ha incontrato.

Noi, tutta la sua famiglia adorata come diceva sempre lei, vogliamo ringraziare davvero con tutto il cuore le tante persone che ci hanno dimostrato il loro affetto in questo momento difficile che vogliamo affrontare con la forza e, ovviamente, con il sorriso che ha sempre contraddistinto la nostra Annalisa.

Siete stati davvero tantissimi e ci avete dato una dimostrazione di affetto incredibile!

Un GRAZIE particolare che viene dal cuore per tutto il reparto di oncologia di Biella, medici, infermieri, Oss, ognuno di voi ha donato ad Annalisa e a noi che eravamo con lei, oltre che professionalità, anche tanta serenità e un affetto che non dimenticheremo.

GRAZIE alle cure palliative, alle infermiere, ai medici e in special modo al Dottor Luca Marinone, che con dolcezza ci ha aiutato e supportato nel migliore dei modi.

GRAZIE al Fondo Edo Tempia per la vicinanza premurosa e attenta.

Ma il GRAZIE più grande che siamo sicuri Annalisa vorrebbe rivolgere, è per la cara dottoressa Laura Zavallone, che in questi anni è stata fondamentale per Annalisa, un ottimo medico, un’ottima consigliera e una grande amica, che ha lottato con forza e tenacia senza mai mollare, con Annalisa e con tutti noi.

E per ringraziarvi tutti di persona vi aspettiamo domenica 27 novembre dalle 15 alle 18 al bar di Annalisa CAFFETTERIA INTERNO 21 a Biella per salutarla nel giorno del suo compleanno perché ANNALISA è sempre con noi!