Vittoria sofferta per la SPB Ilario Ormezzano Sai

Buona vittoria per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che si impone al Palapajetta contro il Volley Verbania per 3 a 1. Tre punti fondamentali per la classifica, dato che Arona ha perso contro Lasalliano e quindi i biellesi si trovano al primo posto in solitaria.

"È stata una partita strana ed altalenante - dice lo schiacciatore David Frison -. Dopo un primo set vinto con distacco è calata la concentrazione della squadra e Verbania è riuscita a spuntarla nel seguente parziale. Siamo stati bravi a recuperare il focus sulla partita e portarci a casa i due set rimanenti senza perdere punti importanti in classifica." Confermato il primo posto in classifica, così come la serie di punti positiva.

SPB Ilario Ormezzano Sai - Altiora 3-1

Parziali: 25-12; 23-25; 25-19; 25-20.

Tabellino: Brusasca 0, Cravera 10, Debenedetti 8, Frison D. 19, Frison E. 3, Marchiodi 5, Ricino 0, Scardellato 20, Sganzetta 0. Libero Vicario. NE: Gallo (L), Ujkaj