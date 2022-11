Successo assoluto per Biella Corse con Rossetti–Mori al Rally Città di Schio!

Primo posto assoluto, a Schio (provincia di Vicenza), per l'equipaggio Biella Corse Luca Rossetti ed Eleonora Mori! E' questa la prima, bellissima notizia di quest'altro weekend di gare della Scuderia biellese, impegnata oggi, domenica 20 novembre 2022, anche al Rally 2 Laghi di Baveno e al Rally Ronde Valli Imperiesi di Imperia. Il 31° Rally Città di Schio, rally nazionale valido per la Coppa Italia IV zona, si è corso invece ieri, sabato 19 novembre, e si è concluso a sera con la seconda vittoria assoluta della stagione 2022 di Biella Corse. Rossetti-Mori, infatti, alla guida di una Hyundai I20 N Rally2 (gruppo RC2N, classe R5/Rally2) dello Hyundai Rally Team Friulmotor di Manzano (Udine), hanno infatti avuto la meglio su di un parterre di partenti di tutto rispetto.

Sono balzati in testa alla gara segnando il miglior tempo nella seconda prova e poi hanno non solo "controllato la situazione" ma lottato per mantenere la leadership prova su prova. Hanno infatti ancora vinto la quinta e la sesta, chiudendo infine la gara con una manciata di secondi sui più diretti inseguitori. Un bel rally e davvero una gran bella vittoria! "Sono veramente molto molto contento" ha commentato al termine il "Team Manager" di Biella Corse, Alberto Negri. "L'ho detto più volte, il mio obiettivo personale, come Scuderia, è vincere una gara all'anno. A oggi, con Rossetti, ne abbiamo già vinte due e questo, per noi, è un grande risultato. E non è finita qui: sabato prossimo saremo alla Grande Corsa di Chieri con Davide Negri e Loretta Casagrande, nuovamente in gara con la Subaru Legacy dei Fratelli Balletti e ... speriamo che vada come nel 2021, quando Davide, già allora con le insegne Biella Corse, portò a casa un bellissimo primo posto assoluto!".

Va ancora ricordato che l'altra vittoria assoluta che figura nel "Palmares 2022" di Biella Corse, è stata ottenuta dall'equipaggio Rossetti-Fenoli al 28° Rally Internazionale del Taro, seconda prova dell'IRC (International Rally Cup) 2022 ... campionato che Rossetti ha poi chiuso, una decina di giorni or sono, al secondo posto assoluto.