Tie-break per bonprix TeamVolley, prima vittoria in casa

Un tie-break che porta in dote la prima vittoria casalinga. Il bonprix TeamVolley si ripete. Così come una settimana fa aveva strappato i primi due punti e la prima vittoria stagionale a Rivarolo Canavese, ieri le biancoblù sono riuscite a respingere gli attacchi (letteralmente) di un avversario tanto giovane quanto oggettivamente forte, soprattutto in fase offensiva, che nel turno precedente aveva sconfitto la capolista Lingotto. Club '76 Fenara Chieri ha dimostrato di occupare con pieno merito i piani alti della classifica del campionato nazionale di Serie B2, ma si è dovuta arrendere alla prova di grande carattere e determinazione del sestetto di coach Fabrizio Preziosa.

Che potesse essere la serata giusta per festeggiare con il pubblico di casa il primo successo tra le mura amiche lo si è capito dalla vittoria, in rimonta e ai vantaggi, del primo set (26-24). Una frazione che in altre circostanze, molto probabilmente, sarebbe scappata di mano a Diego e compagne. Ieri sera no, perché proprio com'era successo la scorsa settimana in terra canavesana, le biancoblù hanno dimostrato di avere imparato a soffrire insieme e a stringere i denti nei momenti di difficoltà, senza sfilacciarsi o disunirsi. In poche parole, sono diventate una squadra.Chieri ha incassato il colpo e ha subito reagito, portandosi a casa le due frazioni successive, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca, con l'onore delle armi.

Il bonprix TeamVolley ha vinto bene il quarto set e nel parziale decisivo, il tie-break, è stato quasi sempre avanti nel punteggio, dando comunque l'impressione di avere qualcosa in più da spendere in termini di energie fisiche e mentali rispetto alle avversarie torinesi.L'avvio del match è piuttosto equilibrato, con un leggero predominio (un paio di punti al massimo) del sestetto ospite. Squadre praticamente punto a punto fino al 10-12, quando Chieri piazza un parziale di 4-0 e si porta sul 16-10 con un ace di Colombino in uscita dal minuto di sospensione chiesto da coach Fabrizio Preziosa nel tentativo di arrestare l'emorragia. È capitan Alessia Diego a muovere il punteggio del TeamVolley con un bel pallonetto che sorprende la difesa avversaria (11-16).

Un altro pallonetto, questa volta di Giorgia Zatta, consente alle biancoblù di accorciare ancora (12-16), ma Alessia Boggio sbaglia la battuta ,12-17. Chieri attacca in rete (13-17) e poco dopo Cecilia Galliano mette a terra la palla del 15-19. Un altro errore delle ospiti e un ace di Ginevra Levis portano il punteggio sul 18-21. La palla carambola sulla parte alta dellarete ma cade nella metà campo laniera: 18-22, poi 20-23 con le torinesi che sparano in rete la battuta. Il muro di Zatta è vincente: 21-23 e timeout per coach Moretti.

La buona notizia è che sbaglia anche la principale bocca da fuoco ospite: Carola Colombino attacca in out e il bonprix TeamVolley è a -1, sul 22-23. Zampieri mette a segno un altro punto per Chieri (22-24), ma un muro di Alessia Diego intercetta la palla che avrebbe potuto chiudere il set (23-24). Invasione torinese per il 24 pari, si va ai vantaggi. Ancora un timeout per la panchina ospite, ma in uscita prima Zatta e poi Diego spengono la luce in casa ospite: il tabellone del palasport di Lessona dice 26-24.Pronti, via, il l'inizio del secondo set parla torinese: parziale di 5-1 per Chieri e coach Preziosa ferma subito il gioco. Zatta attacca in out (1-6) e Colombino mette a terra il 7-1. Galliano cerca di far suonare la sveglia (2-7), ma un muro difesa out del TeamVolley regala l'ottavo punto alle ospiti.

Levis batte "molle" (3-9), ma un errore di Chieri e un punto di Diego permettono alle biancoblù di riavvicinarsi sul 5-9. Una battuta sbagliata per parte, poi l'ennesimo punto di Colombino e il muro difesa di Chieri su Zatta sanciscono il 12-7. A questo punto, però, il sestetto torinese riesce ad ingranare la marcia, complice qualche imprecisione nella metà campo biellese: 10-18 con un errore in battuta di Vanessa Filippini. Martina Boglio per Levis, e il TeamVolley prova a rientrare, grazie a un attacco in rete di Colobino (ogni tanto sbaglia anche lei!) e alla palla di seconda di Alessia Boggio (14-19). Poco dopo, un ace di Diego (17-22) convince coach Moretti a parlare con la sua squadra. Muro difesa di Galliano (18-22) e doppio cambio per la formazione torinese. Diego sbaglia la battuta mentre Alessia Zampieri firma un ace fondamentale per la sua squadra (18-24). Il TeamVolley prova a vendere cara la pelle ma un bel primo tempo ospite chiude il conto sul 21-25.Le prime battute del terzo parziale sembrano una fotocopia del set precedente, con Chieri che parte ancora forte.

Il muro ospite blocca un attacco di Vanessa Filippini ed è 0-4 in un amen. Di Jasmine Riccardi il primo punto per le padrone di casa: 1-4. Cecilia Galliano chiude una bella fast, 3-7, ma Boglio sbaglia la battuta. Capitan Diego firma il -2 (6-8) ma Giulia Resmini (17 punti alla fine) ricaccia indietro il TeamVolley (6-11) e timeout per coach Preziosa. Biancoblù a corrente alternata: Filippini prova ad accorciare, ma Diego spara fuori la battuta, mentre Zampieri piazza l'ace del 14-8. Ace anche per Riccardi, 10-15, poi, sul 17-11 per Chieri, Boglio commette un erroraccio e Preziosa ferma di nuovo il gioco. Il muro di Galliano consente alle biancoblù di riportarsi sotto (15-18), ma un altro errore nel fondamentale della battuta da parte di Boggioplaca gli entusiasmi (15-19) e l'ace di Carolina Schiavon semplifica la vita al sestetto torinese (15-20). Il punto numero 21 per Chieri è di Resmini, ma una battuta sbagliata e un attacco out delle ospiti permettono a Boggio di riportare sotto le sue (18-21). Diego firma il -2, 19-21, e lo staff torinese corre ai ripari fermando la partita.

A quel punto Colombino si carica sulle spalle le compagne e, grazie ad un paio di "aiutini" del bonprix TeamVolley, Chieri si porta sul 2-1 nel conteggio dei set (19-25 il parziale).Quarta frazione, con gli spettri di altri déjà vu che aleggiano sul palasport di Lessona. Invece Francesca Peruzzo, con due punti consecutivi (2-1), sembra voler dire alle sue compagne che la partita è ancora lunga. Il 5-3 con un attacco out delle ospiti convince lo staff torinese a fermare subito il gioco. Il 7-4 è a firma Alessia Diego. Sempre il capitano mette a referto il 9-7, e un bel muro di Peruzzo porta il punteggio sul 10-7. Parità a 11 con un primo tempo di Resmini, ma Galliano risponde con lo stesso schema (12-11). Ancora Galliano, con una fast, fissa il punteggio sul 15-13. Colombino sbaglia, Boggio e Diego no: 18-13 e timeout Chieri. Ace di Levis: 19-13, il TeamVolley se ne va! Ancora Boggio per il 20-13. Le torinesi attaccano fuori (21-13), poi Chieri cerca di stringere i denti e rientrare: break di 3-0, e coach Preziosa ferma tutto. Un pallonetto di Diego e due ace consecutivi di Letizia Gualinetti, appena entrata in campo, chiudono il set: 25-19.Per il tie-break, coach Fabrizio Preziosa schiera Boggio, Peruzzo, Diego, Levis, Filippini e Cimma. Perfetto equilibrio fino al 3 pari, poi Chieri mette la testa avanti (3-4) per un doppio palleggio fischiato a Boggio.

Levi e Galliano rimettono i conti in ordine (5-4), poi parità a 5 con un muro di Boggio che si spegne oltre la linea laterale. Ancora parità a 7 con Boggio che si fa perdonare. Filippini sigla l'8-7 e si cambia campo. Un granitico muro di capitan Diego porta il bonprix TeamVolley sul +2 (9-7) e coach Moretti chiama timeout. Aliotta attacca in rete (10-8) e subito dopo Colombino manda fuori un altro attacco (11-8). Peruzzo fa in tempo a segnare il punto del 12-9 poi lascia il posto a Gualinetti. Colombino accorcia le distanze (12-10), e timeout per lo staff di casa. Levis e Galliano mettono due punti di capitale importanza, 14-10, ma Chieri non ci sta: sul 14-12 coach Preziosa spende l'ultima sospensione. Al rientro in campo Vittoria Tonelli sbaglia la battuta (15-12) e serve su un piatto d'argento la vittoria al bonprix TeamVolley.

«Partita importante sotto tanti aspetti - considera coach Fabrizio Preziosa -, perché ci ha dato continuità di risultato rispetto alla gara di sabato scorso a Rivarolo e due punti fondamentali per la classifica, ci ha dato prestazione con tutti i giocatori chiamati in causa: siamo stati molto bravi a rimanere attaccati al match anche nei momenti di difficoltà. Adesso stiamo iniziando a recuperare perché abbiamo imparato a non mollare. Abbiamo imparato a cavalcare le onde di un mare agitato. Oggi contro una delle migliori under 18 d'Italia siamo riusciti a tirare fuori una bellissima vittoria, sono molto contento».

«Una bella soddisfazione - commenta il capitano, Alessia Diego - perché ci abbiamo creduto fino alle fine. In campo finalmente inziamo a divertirci e a fare delle cose che prima non ci riuscivano. Stiamo tenendo molto bene in difesa, ma dobbiamo a tutti i costi cercare di evitare le false partenze, che anche questa sera hanno condizionato il secondo e il terzo set».

Di poche parole, Cecilia Galliano, ma nonostante la giovane età ha grinta da vendere: «È stata dura, ma questa vittoria è davvero una bella soddisfazione: la prima davanti al pubblico di casa è sempre emozionante. Ora l'importante è continuare a rimanere una squadra unita e convinta come stasera abbiamo dimostrato di essere».

BONPRIX TEAMVOLLEY - CLUB '76 FENARA CHIERI 3-2

Parziali: 26-24, 21-25, 19-25, 25-16, 15-12 TeamVolley: Cimmma (L), Zatta 8, Galliano 13, Gualinetti 3, Peruzzo 4, Levis 6, Filippini 7, Diego 15, Boglio 6, Valsecchi, Boggio 8, Riccardi 4, Spinello (L2) ne. Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Paolo Salussolia.

Chieri: Aliotta 6, Colombino 12, Zampieri 10, Schiavon 1, Sposetti (L), Resmini 17, Buffone (L2), Tonelli 1, Compagni 2, Mirarchi 5, Bianco 1, Lodigiani ne, Laporta 9, D'Orta ne. Allenatore: Moretti. Assistente: Palazzo