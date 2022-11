Grinta e carattere sbrogliano una partita difficile per SPB Esso Maxemy

Vittoria per 3 a 0 della SPB Esso Maxemy contro la compagine di PVL al Palapajetta. Una partita molto combattuta sotto tutti gli aspetti, in cui la squadra di coach Bonaccorso è riuscita a spuntarla dopo aver lottato in tutti i parziali.

"Sicuramente non una delle nostre migliori prestazioni - dice il palleggiatore Thomas Spinello -. Abbiamo fatto fatica a fare punto con l’attacco in quanto Pvl ha giocato un'ottima partita a muro. La vittoria finale per 3-0 è importantissima per la classifica e ci rende consapevoli della nostra capacità di rimanere uniti anche nei momenti di difficoltà e speriamo di poter disputare un ottimo campionato.”

I ragazzi della SPB Esso Maxemy continueranno a lavorare in palestra per migliorare aspetti tecnici e tattici, in attesa del rientro di alcuni giocatori della rosa dopo gli infortuni.

SPB Esso Maxemy - PVL Ciriè 3-0

Parziali: 27/25; 25/21; 25/23

Tabellino: Bottigella 11, Mazzoli 11, Pelle 11, Pozzi 3, Rege 7, Spinello 4. Liberi Pelosini, Ressia. NE: Badini, Sarasino, Vicario.