Basket, la Nazionale Artisti scende in campo per l’ultimo volta al PalaPajetta di Biella

Era il 7 aprile 2000 quando otto artisti televisivi e qualche giocatore di basket scendevano in campo per giocare la prima partita ufficiale della Nazionale Basket Artisti al Palazzetto dello Sport di via Pajetta a Biella appena costruito. Ventidue anni dopo, martedì 20 dicembre alle 20 la Nazionale Basket Artisti scenderà in campo per l’ultima volta nello stesso palasport, nella stessa città e per la stessa Onlus che 22 anni prima beneficiò dell’incasso, la Fondazione Clelio Angelino per la lotta a leucemie e linfomi.

“La Nazionale Basket Artisti che tanti chiamano la NBA italiana è una mia creazione e sinceramente sono dispiaciuto di doverla mandare in pensione - afferma Simone Barazzotto, ideatore e presidente del sodalizio artistico sportivo - però i tempi cambiano e a mio parere bisogna prendere coscienza che realtà come la nostra seppur lodevoli e meritevoli oggi non hanno più l’appeal di una volta. Vorrei vedere a Biella tanti artisti, tanti giocatori e amici in campo e altrettanti sugli spalti per chiudere insieme in bellezza un’attività che in 22 anni ha raccolto e distribuito più di 600.000 euro a tante associazioni solidali, giocato più di 150 partite in giro per l’Italia e varcato i confini per raggiungere Haiti e negli ultimi anni anche gli Stati Uniti. Lo spirito della Basketartisti continuerà con il nuovo progetto IBBL NY Italian Brands Basketball League, un network che promuove il Made in Italy nel Nord America grazie alla pallacanestro”.

Hanno già confermato la loro presenza i volti storici ed i campioni della Basketartisti: Dj Ringo, il “bomber” Antonello Riva, il comico Stefano Nosei, l’influencer Valentina Vignali, il regista dello Zoo di 105 Pippo Palmieri, il giornalista Sky Stefano Meloccaro, gli attori Jonis Bascir e Diego Casalis, il campione canturino Fabrizio “Ciccio” Della Fiori, l’amministratore delegato di Warner Bros Europe e Discovery Alessandro Araimo, il conduttore di “105 Take Away” Daniele Battaglia, gli storici protagonisti di “Un posto al sole” Gianguido Baldi e Giorgio Borghetti, il giornalista Guido Bagatta, il Presidente di Heartfulness Italia Giuseppe Dottorini, una rappresentativa del BMM Basket Medici Milano e tanti altri che si aggiungeranno.