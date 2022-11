"Io leggo perche'" in via Italia

Sabato 12 novembre a movimentare le passeggiate dei Biellesi in via Italia ci hanno pensato gli allievi della scuola media di Pralungo con una curioso progetto inserito nell'iniziativa nazionale #Io leggo perché, volto a promuovere l'acquisto di libri per la biblioteca della loro scuola.

Quest'anno il tema proposto era l'inclusione: gli allievi di prima hanno scelto i protagonisti di quattro romanzi e impersonandoli hanno spiegato, sporgendosi dalle copertine giganti che hanno realizzato, come erano riusciti a superare le difficoltà dovute all'aspetto fisico, ad handicap psichici o al senso di inadeguatezza ed esclusione. I loro colleghi di seconda invece, dopo aver discusso in classe sulle parole positive e negative legate al concetto di inclusione, hanno lavorato a gruppi prima in classe utilizzando il dizionario, ma anche colori e pennelli, poi hanno invogliato i passanti ad estrarre un biglietto che li invitava a riflettere, tramite delle definizioni, sul tema affrontato e sulla necessità della lettura per abbattere pregiudizi e ignoranza.

Infine i ragazzi di terza si sono lanciati in una interpretazione del testo di Aldous Huxley "Il mondo nuovo", spiegando ai passanti il funzionamento di questa profetica utopia negativa: le persone sono ridotte ad automi nati in laboratorio e già predestinati in rigide classi sociali alla nascita e dediti unicamente al lavoro e al consumo. Il problema dell'inclusione è così drammaticamente già risolto alla base: nella propria classe sociale ognuno è uguale agli altri.