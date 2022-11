Una cena vegana per aiutare i mici di Gattopoli

Sabato 26 novembre le volontarie di “Gattopoli Made in Biella OdV” organizzano una cena con un menù interamente vegano per sostenere le attività dell’associazione. Attualmente gli ospiti felini sono circa cinquanta, ma sono oltre 160 quelli seguiti in tutto il Biellese. Quest’anno sono stati raccolti, curati e dati in adozione più di 300 gatti.

Oltre ad attività più classiche come le raccolte alimentari, la vendita di accessori fatti a mano, e i calendari per il 2023 (disponibili presso la sede dell’associazione), le volontarie hanno pensato ad organizzare una cena al “Ristogatto” con menù vegano che si terrà sabato 26 nei locali della Caritas in via Novara 4 e per la quale occorre prenotarsi entro martedì 22 telefonando al numero 3288587460. Il menù propone “Non c’è trippa per gatti” (cannellino in tazza con lingua di gatto salata), “Musetti in fiore con zampine speziate”(cavolfiore con bacche speziate) e “Tanto va la gatta al paté...” (paté con funghi e nocciole su fondo croccante). Poi ci saranno la “Zuppa del micio nero” (con cavolo nero, borlotti e crostini di pane) e le “Vibrisse in visibilio autunnale”(zucca al forno con cubetti tostati ai semi misti) per finire con un “Dolce da leccarsi i baffi” (soffice all’arancia).

“La cena di beneficienza servirà a raccogliere fondi per far fronte al difficile inverno che si prospetta – spiegano - Negli ultimi tempi infatti Gattopoli ha dovuto affrontare molte spese dovute ai rincari dell’elettricità e del pellet usato per il riscaldamento dei locali della sede, senza contare quelle ordinarie per nutrire e curare gatti e gattini e quelle straordinarie per curare due gatti investiti che hanno avuto bisogno di costosi interventi veterinari. Per sostenere l’associazione, è possibile fare anche versamenti. Gattopoli è aperta dal lunedì al venerdì pomeriggio (16:30-18:00) su appuntamento, mentre il sabato pomeriggio si può visitare senza prenotare. I volontari vi aspettano per farvi conoscere i loro splendidi mici”.