Viaggio Intorno ai Suoni a Villa Piazzo di Pettinengo

L'esperienza del concerto può ricordare quella del viaggio. Le coordinate non sono geografiche o temporali, ma spirituali. Nell'articolazione del mondo post-pandemico, dove si torna finalmente a uscire e a confrontarsi, il concerto è un viaggio in un luogo vicino, che può portarci molto lontano. E' come in ogni incontro, una riformulazione dei codici.

Se le linee di confine non sono più in grado (per fortuna) di definire la complessità del mondo che abitiamo, questa visione può offrirla l'esperienza della musica, che è illimitata. E' davvero questo allora il viaggio più avventuroso, sconfinato? I concerti della undicesima edizione di Villa Piazzo in Musica, realizzati da Pacefuturo odv in collaborazione con Associazione 25/7, provano a dare una risposta a questa domanda.

Quattro appuntamenti domenicali dove il pubblico dialoga con gli artisti all'insegna della musica classica, del klezmer e delle melodie popolari ebraiche, del jazz. La stagione si apre Domenica 20 Novembre nell'Auditorium di Villa Piazzo, ore 17.30, con un nome di assoluto prestigio nel panorama della musica classica e contemporanea, il pianista Bruno Canino. Solista e camerista di lungo corso, Bruno Canino vanta una lunga carriera ricca di collaborazioni con Itzhak Perlman, Uto Ughi, Antonio Ballista, Andràs Schiff, David Garrett, Viktoria Mullova, Salvatore Accardo. Bruno Canino eseguirà musiche di Haydn, Schubert, Debussy.

Il Concerto sarà presentato da critico musicale Bernardo Pieri della rivista "Musica", principale riferimento italiano per il mondo della musica classica e contemporanea. Secondo appuntamento Domenica 27 Novembre, ore 17.30 con Massimo Giuseppe Bianchi, pianoforte, che è stato allievo di Bruno Canino negli anni della formazione. Massimo Giuseppe Bianchi eseguirà musiche di Schumann. Domenica 4 Dicembre, ore 17.30, appuntamento con "Jewish clarinetto connections", Gaia Gaibazzi, clarinetto e clarinetto basso, Massimo Giuseppe Bianchi, pianoforte. Musiche della tradizione ebraica e klezmer.

Chiude l'undicesima edizione Domenica 11 Dicembre, ore 17.30, "Evocazioni" del pianista jazz Stefano Battaglia, uno dei massimi nomi della scena italiana ed internazionale, che propone un concerto interattivo dove il musicista dialoga attivamente con il pubblico. Un format di straordinario successo che saprà suscitare l'interesse del pubblico di Villa Piazzo. I Concerti saranno preceduti da una introduzione a cura degli artisti. Per informazioni, si consiglia di consultare la pagina facebook di Villa Piazzo in Musica.