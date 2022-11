Letteratura e arte protagonisti alla Biblioteca di Biella FOTO

Si è svolta, nella giornata del 19 novembre, alla biblioteca civica di Biella, la Fiera Letteraria Biellese Indoor, organizzata dall’associazione Orizzonti Creativi, su invito dell’assessorato alla cultura del comune di Biella e della stessa biblioteca.

Un'intera giornata dedicata non solo alla conoscenza di autori locali, radunativisi per presentate i propri lavori e opere, ma anche dei pittori dell’associazione Artepiù, con le loro tele esposte come in una galleria al primo piano, e laboratori per bambini e giovanissimi. “La Fiera Letteraria Biellese Indoor rappresenta la naturale consecuzione della Fiera Letteraria Biellese Start Edition, svoltasi quest’estate sotto i portici di via Battistero - ha raccontato il presidente di Orizzonti Creativi Michele Carino - Ci aspettiamo un riscontro come quello ottenuto quest’estate per cercare di far evolvere l’associazione verso la promozione della cultura in ogni sua forma, concentrandoci di più sulla letteratura, grazie agli autori del territorio”.