A Valle Mosso la Compagnia in Allestimento porta in scena uno spettacolo

Nel settembre del 2021, è nata a Valle Mosso “La Compagnia in Allestimento” con l’intento di riunire ragazzi, giovani ed adulti accomunati dalla passione per il teatro e dalla volontà di proporre al territorio dei momenti piacevoli e ricreativi. Per circa un anno, superando le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19, i componenti del gruppo “amatoriale” si sono incontrati per preparare la commedia comica in due atti “Il Povero Piero”, liberamente tratta da un’opera di Camillo Vittici.

“È stato un percorso molto divertente e allo stesso tempo impegnativo - affermano gli organizzatori - affrontato con entusiasmo ed allegria, che ci ha permesso di conoscerci e di fare gruppo. Ora finalmente andremo in scena, offrendo al pubblico una serata di divertimento e svago. Lo spettacolo si terrà sabato 26 novembre alle 21 presso il Teatro di Falcero (sotto la Chiesa), a Valle Mosso”. L’ingresso è ad offerta libera ed è richiesta la prenotazione entro giovedì 24/11 al numero 347/3449959 (salvo esaurimento posti disponibili).

“Speriamo di riuscire a riempire il teatro - concludono i componenti della compagnia - e di regalare al pubblico una serata di ilarità. Chissà che qualche persona, vedendoci, scelga di aggiungersi alla nostra squadra per la realizzazione di futuri nuovi progetti”.