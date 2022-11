Cacciatore in un canalone, escursionisti bloccati in ferrata e incidenti in montagna: in azione il Soccorso Alpino (foto di repertorio)

Oggi i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati chiamati a operare in 4 interventi significativi. Il primo intorno alle 10.30 per uno scalatore con un trauma al dorso riscontrato scalando sulle falesia del comune di Caprie. L'infortunato è stato calato alla base della parete dai compagni, ma è stato necessario l'invio del Servizio Regionale di Elisoccorso con una squadra a terra del Soccorso Alpino che hanno stabilizzato e recuperato l'uomo per l'ospedalizzazione dove è stato ricoverato cin un codice verde.

Il secondo intervento intorno alle 12 presso la Comba della Lama, comune di Sambuco dove un cacciatore è precipitato in un canalone. Anche in questo caso è stato inviato sul posto il Servizio Regionale di Elisoccorso con una squadra del Soccorso Alpino a supporto. L'uomo è stato recuperato e ricoverato in ospedale con un codice giallo. Intorno alle 12.30, è stata lanciata una chiamata di emergenza dalla cresta nord del Monte Tignolino di Trontano per un escursionista con sospetta frattura a un arto inferiore. Sul posto il Servizio Regionale di Elisoccorso ha stabilizzato e recuperato l'infortunato.

Infine, intorno alle 16. 15 è giunta in centrale operativa una chiamata da parte di due ferratisti bloccati sulla ferrata La Miccia, comune di Baceno. Con l'approssimarsi del buio è stata attivata una squadra per l'intervento da terra, ma il Servizio Regionale di Elisoccorso è riuscito a effettuare il recupero dei due malcapitati che, per la posizione precaria in cui erano rimasti, si trovavano in forte rischio evolutivo.