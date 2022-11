Perdita d’acqua a Quaregna Cerreto, sindaco: “Problema rilevante, tecnici all’opera”

Disagi in via Quintino Sella a Quaregna Cerreto. Lo comunica il sindaco Katia Giordani sui propri canali social: “Si è verificata una perdita consistente di acqua. Si tratta di un problema rilevante, i tecnici di Cordar Biella sono all'opera. Potrebbe verificarsi una sospensione temporanea del servizio idrico per permettere la riparazione. Per ulteriori segnalazioni chiamare il numero verde di emergenza guasti Cordar: 800 996014”.