Lascia l’auto in mezzo alla via, multato il proprietario (foto di repertorio)

Alcuni residenti hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri per la presenza di un’auto in sosta, lasciata completamente in mezzo alla via. All’arrivo dei militari, il mezzo è stato spostato dal proprietario. Proprio quest’ultimo, un uomo di 62 anni, è stato sanzionato ai sensi del codice della strada. Il fatto è avvenuto ieri sera, intorno alle 21.