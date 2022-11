Giovane in stato confusionale all’esterno della piscina di Biella, passanti lanciano l’allarme

Alcuni passanti notano una giovane, in stato confusionale, seduta sui tavolini esterni della piscina di Biella e, preoccupati, chiedono l’intervento delle forze dell’ordine.

Il fatto è accaduto ieri mattina, intorno alle 7.20: all’arrivo dei militari, la 25enne, residente fuori città, avrebbe raccontato di aver contattato un taxi per far ritorno a casa, dopo la serata trascorsa in un locale della zona. Sul posto si è portato anche il personale sanitario del 118 che ha provveduto a trasportare la ragazza in ospedale per alcuni accertamenti di rito.