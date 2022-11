Donna cade dalla bici e si infortuna, scatta l’allarme al Monte Casto

Allarme al Monte Casto per una biker biellese, rimasta ferita nel primo pomeriggio di oggi, 20 novembre. Stando alle prime ricostruzioni, la 47enne sarebbe finita a terra mentre era ferma con la propria mountain-bike per cause ancora da accertare. A seguito della caduta, si sarebbe infortunata ad un gomito.

Sul posto si sono portati i tecnici del Soccorso Alpino, con una squadra di terra e un mezzo, con a bordo un medico del 118. Una volta raggiunta, la malcapitata è stata assistita e condotta fino all’ambulanza per il trasporto in ospedale, dove verrà sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.