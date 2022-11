Biella, scontro alla rotonda di via Carso: danni ai mezzi e traffico rallentato FOTO

Scontro tra due auto alla rotonda di via Carso e via Piave, a Biella. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 20 novembre. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto ma stando alle prime informazioni raccolte si sarebbe registrato un ferito, subito medicato sul posto dal personale sanitario del 118.

Presenti anche gli agenti di Polizia per i rilievi e la viabilità, ora rallentata, assieme al carro attrezzi e al personale della Sicurezza Ambiente per la messa in sicurezza della carreggiata.