Festa del Ringraziamento a Valdengo, sfilata dei trattori sulle note della Banda Filarmonica FOTO e VIDEO

Festa del Ringraziamento a Valdengo, sfilata dei trattori sulle note della Banda Filarmonica (servizio di Davide Finatti per newsbiella.it)

Festa del Ringraziamento a Valdengo dopo lo stop imposto dall’emergenza pandemica. Questa mattina, 20 domenica, le comunità di Cerreto Castello e Valdengo si sono date appuntamento a casa del priore Alessandro Rastelli per dare inizio alla sfilata per la chiesa dei Santi Lorenzo e Rocco, dove è stata celebrata la Santa Messa da don Luigi Bellotti. Benedetti, per l’occasione, 30 mezzi agricoli, alla presenza di cittadini, autorità e Banda Filarmonica.

Infine, in piazza del Municipio, ha avuto luogo la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai Caduti. Infine, pranzo sociale nei locali della sede del Gruppo Amici Sportivi di via Libertà 30, a Valdengo.