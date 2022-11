Da Monteleone Sabino arriva a Biella lastra di travertino per “Nuraghe Chervu”

Il Comune di Monteleone Sabino (Rieti), è onorato di aderire con entusiasmo al progetto per la realizzazione dell’area monumentale “Nuraghe Chervu” a ricordo della Brigata “Sassari” e dei Caduti della Prima Guerra Mondiale con la posa di un lastricato costituito da pietre provenienti da tutta Italia sulle quali è inciso il nome del Comune ed il numero dei propri Caduti nella Grande Guerra.

Tale progetto testimonia il sacrificio, le paure, le sofferenze ed anche la morte dei nostri concittadini, che insieme ad altri provenienti da tutta l’Italia, per la prima volta si sono ritrovati uniti per combattere il nemico che occupava parte del territorio nazionale.

Partecipare al ricordo ed alla memoria dei nostri Caduti è un dovere civile e morale affinché il sacrificio di quanti hanno unificato tutto il territorio nazionale, sia di esempio e stimolo nel dare il meglio di noi stessi per il bene della nostra collettività e della nostra Italia. Questa occasione, inoltre, ed in particolar modo in questi giorni, deve essere spunto di riflessione su quali siano le conseguenze degli scontri bellici e della ricaduta degli stessi sulla collettività; a pagarne il prezzo più alto, infatti, è sempre la popolazione, inerme, impoverita ed indifesa.

La “nostra pietra” è una lastra di travertino del territorio sabino su cui è inciso il numero 35, numero dei nostri concittadini caduti della Grande Guerra. Nello specifico la pietra utilizzata proviene da una cava di travertino, ancora in funzione, del limitrofo Comune di Poggio Moiano e, con non velato orgoglio, vi comunico che lo stesso travertino è stato utilizzato nel 1964 per la realizzazione della tomba, presso il cimitero nazionale di Arlington in Virginia, di John Fitzgerald Kennedy, 35° Presidente degli Stati Uniti, ucciso in un attentato il 22 novembre de 1963 a Dallas in Texas.