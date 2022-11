A Ronco Biellese si fa il Presepe per la Biblioteca

Il Natale si avvicina e a Ronco, dove un tempo molti oggetti si facevano in terracotta anche se avevano il nome di altri metalli (ramina, brun-zin), ci si prepara con un’iniziativa dedicata ai più piccoli, per la realizzazione di un Presepe da donare alla Biblioteca. L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi da 5 a 11 anni che, manipolando e modellando l’argilla potranno produrre i personaggi del presepe.

A guidarli è, insieme ad Alice Giacobino, Roberta Gauna, ceramista hobbista che crede che manipolare l’argilla sia molto importante per lo sviluppo del bambino “poter dar forma alla terra è divertente, aumenta la manualità e soprattutto è un momento di condivisione e gioia” ci racconta, ricordando la recente esperienza durante la Sagra del Pailet, in cui ha guidato molti bambini nella realizzazione delle loro opere! L’incontro si svolgerà sabato 26 novembre, alle 14:30, presso la Scuola delle Terrecotte a Ronco Biellese, via Roma 20.

La prenotazione è obbligatoria, telefonando a Roberta 339 1955245 (anche WhatsApp). La partecipazione è a offerta libera. Con i partecipanti si definirà la data del secondo incontro durante il quale verrà installato il Presepe presso la Biblioteca di Ronco.