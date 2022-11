Vigliano Biellese si riconferma Comune Fiorito 2022

Domenica 13 novembre si sono svolte a Bologna, all’interno dell’EIMA International, le premiazioni dei Comuni Fioriti 2022, a cura dell’Associazione florovivaistica Asproflor. Durante la cerimonia, un’apposita Commissione, composta da professionisti selezionati tra i principali esponenti del settore florovivaistico italiano, ha conferito a 63 Comuni (nove in più rispetto allo scorso anno) il Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita – Comune Fiorito 2022.

Riconfermato il Marchio di Qualità al Comune di Vigliano Biellese, già ottenuto negli scorsi anni, alla presenza del Sindaco Cristina Vazzoler.«La certificazione viene assegnata alle Amministrazioni che si impegnano attivamente nel miglioramento della vita quotidiana dei propri cittadini, tramite la fioritura e la cura degli spazi pubblici comunali, adottando pratiche di rispetto dell’ambiente urbano e di educazione al verde - dichiara Sergio Ferraro, Presidente nazionale di Asproflor Comuni Fioriti - rappresenta un valido volano per il tessuto locale, concorrendo allo sviluppo sociale, culturale e turistico dei luoghi».

«Vedere riconfermato questo marchio – commenta il Sindaco – ci inorgoglisce. Fa piacere verificare l’apprezzamento del nostro impegno nei confronti del verde pubblico e della sostenibilità ambientale nel suo insieme. Le nostre aiuole, le rotatorie fiorite, gli spazi verdi sono stati esaminati dalla giuria di Asproflor e valutati positivamente, così come il riconoscimento speciale ai nostri Orti Solidali. Progetto sperimentale affidato ai cittadini viglianesi che ne hanno fatto richiesta. Le assegnazioni sono state destinate prioritariamente a soggetti in difficoltà economica che hanno manifestato la volontà di prendersene cura e di coltivarle con costanza, per le esigenze del proprio nucleo famigliare. Al loro interno vi è anche la coltivazione di piante officinali da parte di ragazzi diversamente abili, ai fini inclusivi e di partecipazione. Unica nota dolente, alcuni giorni fa, nottetempo, sono stati rubati degli ortaggi, tra cui tutte le zucche presenti negli orti.»

Agli Enti a marchio è stata consegnata la nuova bandiera ufficiale Comune Fiorito per dare ulteriore visibilità a chi ha fatto proprio il motto di Asproflor “Fiorire è Accogliere” , oltre ad un “assegno”, per Vigliano B.se di € 300,00, in prodotti florovivaistici.