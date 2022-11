Papa Francesco scende tra le persone in attesa in piazza Catena

Papa Francesco è uscito dal Vescovado e, in attesa di salire sulla Papamobile, stringe mani, saluta le persone intorno piazza Catena e sorride.

Il corteo, a bordo della Papamobile, si snoderà in Piazza Catena, Via Natta, Via Giobert, Piazza Lugano, Viale Partigiani, Piazza Porta Torino, Corso Alfieri, Piazza Cairoli, Via Caracciolo, per circa 2 km. Lungo il corteo diverse associazioni di volontariato, oltre a uno spiegamento significativo di forze dell’ordine, 300 volontari di protezione civile e almeno 50 volontari pubblica assistenza Anpas."Ora vi scalderete" - dice ai tanti che si lamentano del freddo.