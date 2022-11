Papa Francesco è cittadino onorario di Asti

Questa mattina il Sindaco Maurizio Rasero, la giunta comunale ed il Presidente del Consiglio Federico Garrone in rappresentanza del Consiglio Comunale hanno consegnato al Santo Padre Papa Francesco la pergamena contenente le motivazioni del conferimento della cittadinanza onoraria.

"Esperienza di fede e umana incredibile che ho affrontato con le lacrime agli occhi per l’emozione e la commozione delle parole detteci dal Papa, commenta il Primo Cittadino, soprattutto nel momento in cui il Santo Padre si è definito astigiano come noi".