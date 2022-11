Camandona, parte il contrasto dei cani randagi. Sindaco: “Spaventano le persone”

“Abbiamo da tempo il problema dei cani randagi che spaventano la gente e che non riusciamo a sconfiggere”. Lo scrive, sui propri canali social, il sindaco di Camandona Gian Paolo Botto Steglia. E aggiunge: “A volte sappiamo chi sono i padroni ma non abbiamo strumenti di contrasto se non la persuasione che però, a seconda della intelligenza dei proprietari, il più delle volte non funziona. In collaborazione con i Carabinieri abbiamo deciso di seguire la seguente linea d'azione: ottenere una documentazione fotografica che provi il randagismo. Per questo motivo preghiamo tutta la popolazione di scattare delle fotografie ai cani randagi con data, luogo ed ora e mandarle personalmente al sindaco o in Comune. Grazie per la collaborazione”.