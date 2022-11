Vittorio Pozzo, il Padre del Calcio Italiano: presentato il libro di Dario Ronzulli

“Nell'approciarmi come giornalista sportivo alla storia del calcio mi sono chiesto perchè una figura come Vittorio Pozzo fosse poco celebrata dal calcio italiano”.

Questa la domanda da cui nasce il libro “Vittorio Pozzo, Il Padre del Calcio Italiano”, scritto da Dario Ronzulli, che il giornalista foggiano ha presentato venerdì 18 novembre a Ponderano, paese originario di Vittorio Pozzo.

“Presentare questo libro a Ponderano – dichiara Ronzulli - ha un forte significato emotivo perchè siamo a casa di Vittorio Pozzo”.

Nel suo libro Ronzulli racconta tutte le vite di Vittorio Pozzo: calciatore, allenatore, dirigente sportivo, giornalista, alpino.

Le sue grandi vittorie come i due mondiali vinti, unico allenatore della storia del calcio a riuscirci. Nel 1934 il trionfo in Italia, in cui si contraddistinse per le scelte indipendenti dalla propaganda fascista. Trionfo bissato nel 1938 in Francia. La grande impresa alle Olimpiadi del 1936 a Berlino con una Nazionale formata da studenti universitari.

Ed i suoi grandi dolori come la tragedia di Superga del 1949, in cui morirono giocatori del Grande Torino che Pozzo aveva allenato in Nazionale.