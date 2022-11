Calcio, Valle Elvo: una maglia speciale e un pallone per don Fabrizio, da 20 anni in parrocchia

Domani, domenica 20 novembre, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano ad Occhieppo Superiore, verrà celebrato il ventennale dell'ingresso in parrocchia di don Fabrizio.

“Sono stati anni intensi dove abbiamo potuto apprezzare le grandi doti del nostro reverendo – spiega il presidente della ASD Valle Elvo Guido Dellarovere - La nostra società ha voluto testimoniare la gratitudine del grande lavoro svolto in piena sinergia con il Don donando un piccolo present. Una maglia della squadra, personalizzata con il nome e il numero 20”.

Una piccola delegazione composta dal presidente Dellarovere e dal neo dirigente Marco Restivo, insieme a due piccoli atleti, ha donato la maglietta e un pallone. “Un gesto ricco di significato – sottolinea Dellarovere - che vuole essere l'ennesima dimostrazione di gratitudine per quanto don Fabrizio ha fatto per il nostro paese e per la piena e completa disponibilità a collaborare con il nostro sodalizio. Ci rivedremo per il trentennale don, grazie di cuore”.