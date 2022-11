Basket femminile, Bonprix BFB vince lo scontro diretto e vola da sola in vetta

Grandi emozioni venerdì sera ai Salesiani di Biella dove è andato in scena lo scontro tra le due capoliste. Vercelli arrivava a Biella dopo aver asfaltato Arona, le laniere erano a pieni punti, ma con alle spalle vittorie complicate. Ci voleva una prestazione magistrale e le ragazze di coach Bertetti hanno tirato fuori dal cilindro una gara di cuore, muscoli e cervello. Alla fine l'ha spuntata la Bonprix BFB, in una delle più belle partite di questi ultimi anni. Vercelli comunque ha dimostrato di essere un'ottima squadra, veloce, organizzata, mai doma.

Il primo quarto partiva subito con tanto agonismo. Giri veloci di palla, intensità di gioco, scontri fisici e Biella che tentava di scappare arrivando a 9 a 3 prima di concludere la frazione in vantaggio 13 a 7. Difese fortissime anche nel secondo periodo, dove Vercelli reagiva e si portava a -1. Si giocava punto a punto in tutto il quarto e solo una tripla sulla sirena di Tombolato permetteva alla squadra lamiera di andare al riposo lungo 27 a 23. Il terzo quarto era ancora bilanciatissimo e Vercelli raggiungeva il pareggio sul 29 a 29 e sul 31 a 31. Alla fine del periodo, chiusosi 40 a 36 per la Bfb, non si delineava ancora una possibile vincente e tutto si giocava nell'ultima frazione. Le difese reggevano e l'intensità non calava. Tutte le ragazze lottavano come leoni su ogni pallone.

Non si risparmiavano colpi e fisicità, sempre comunque entro la regolarità. A quattro minuti dalla fine però arrivava il break biellese. Gandini, Trucano e Raga bucavano la retina vercellese con precisione, mentre in difesa non veniva concesso nulla. In un amen Biella era sul +8, diventato presto +11, mantenuto fino alla fine. Da registrare l'ottimo impatto sulla gara di Lambo, al rientro dopo più di un anno ai box. Le ragazze di coach Bertetti torneranno in campo il primo di dicembre ad Arona, consapevoli della loro forza, ma anche sapendo che non sarà una gara facile. Ora però è il momento di godersi la vittoria e il primo posto in classifica da imbattute.

BONPRIX BFB - PF VERCELLI: 54 -43 (13-7/27-23/40-36).

BFB: Senesi 2, Peretti, Lentini, Bravarone 3, Trucano 12, Tombolato 14, Raga 8, Strobino ne, L'ambo 6, Gandini 7, Di Carlo, Rabbachin ne. All. Bertetti, ass.all. Riccini e Merlo