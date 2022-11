Treno Biella-Torino, PD Biella: “Le richieste del territorio continuano ad essere ignorate”

Riceviamo e pubblichiamo:

"L’annuncio di mercoledì 16 novembre dell’Assessore ai trasporti Gabusi, relativo allo spostamento della corsa del diretto Biella – Torino dalle 6,10 alle 7,13 rivela le falsità che ci hanno raccontato fin ad oggi, sulla mancanza di tracce per accedere alla stazione di Torino nelle ore di punta.

Infatti se prima esisteva la traccia delle ore 6,10 con arrivo a Torino Porta Susa alle 7,03 ed oggi esiste la traccia per un diretto delle 7,13 con arrivo a Torino Porta Susa alle ore 8,18 in un sistema regionale di orari cadenzato vuol dire che è possibile avere un canale libero nella fascia oraria 0,10 – 0,15 di ogni ora. Cioè è possibile avere un diretto in arrivo a Torino ogni ora con un servizio orario cadenzato se si vuole!

Continuano ad essere ignorate le richieste del territorio Biellese di un collegamento costante ed efficiente, cadenzato orario, con Torino. La Regione ha, invece, riproposto le due coppie di treni diretti. Proposta già ritenuta insoddisfacente dal Tavolo Territoriale nell’incontro scorso mese, anche alla luce dei collegamenti ferroviari attivi nelle altre città piemontesi .

Ebbene, oggi la politica regionale ha ribadito che i collegamenti diretti saranno solo 2, al costo di 2 milioni l’anno che si aggiungono alla spesa per i treni per Santhià (il costo di un paio di treni spot costa molto di più a chilometro di un servizio orario cadenzato).

Con lo spostamento previsto per dicembre vi sarà un orario un po’ più comodo per alcuni, ma scomodissimo per altri, in particolare quei pendolari che arrivano a Biella alle 9,46 del mattino. A fronte di un ingente investimento nell’infrastruttura pari a 12,7 milioni di euro per l’elettrificazione, riteniamo che quest’epilogo sia un vero e proprio fallimento della politica dei trasporti regionale.

Politica che non ha voluto dialogare con il territorio che necessita di collegamenti costanti e diretti con i poli di Torino e Milano. Di certo, in un sistema complesso come il servizio ferroviario, inserire un nuovo servizio diretto cadenzato senza spostare nulla è difficile, ma con piccoli spostamenti e qualche accorgimento tecnico si sarebbe potuto avere un servizio diretto con Torino efficiente e cadenzato all’ora. Ma la giunta regionale si è principalmente preoccupata di non spostare nulla nel sistema ferroviario attuale, caso mai ci fosse qualche problema o attrito con altri territori. Ed inoltre non ha voluto investire adeguatamente per un territorio effettivamente svantaggiato nel sistema dei trasporti.

Non è stato così per la precedente giunta regionale di centrosinistra che con l’assessore Balocco (PD) aveva commissionato uno studio all’ Agenzia della Mobilità che prevedesse ipotesi di servizio orario cadenzato tra Biella e Torino, effettuando alcune modifiche su alcuni treni regionali. Detto studio ha costituito la base per far inserire il progetto dell’elettrificazione della linea Biella Santhià nel contratto di Programma Investimenti tra RFI e Ministero delle Infrastrutture.

L’attuale Giunta Regionale, invece, non ha tenuto conto neanche dei documenti programmatici della Regione stessa, infatti, nel “Piano Triennale dei servizi 2019 – 2021” si legge chiaramente che il sistema ferroviario regionale è costituito da treni Regionali Veloci che collegano il capoluogo regionale con i capoluoghi di provincia con un sistema orario cadenzato e dei treni Regionali che adducono passeggeri su detti treni.

Neanche lo statuto dell’Agenzia della Mobilità Piemontese che organizza i servizi di trasporto regionale è stato rispettato, infatti, in esso è detto chiaramente che “l’obiettivo primario dell’Agenzia è di realizzare un sistema di trasporto pubblico locale in grado di assicurare omogeneità sul territorio regionale mediante la programmazione di servizi equi” come si vede dalla tabella dei diretti con Torino e Milano di certo non si può dire che vi sono servizi equi in regione. Biella è il capoluogo più penalizzato.

Anche sull’altro fronte quello per Novara tutto tace, i cinque milioni che lo Stato aveva stanziato già nel 2019 per l’elettrificazione della Biella – Novara, risultano ancora inutilizzati e giacenti nelle casse della regione. Se si fossero usati per definire il progetto di elettrificazione forse oggi avremmo trovato il resto del finanziamento necessario per elettrificare la linea con il soldi del PNRR.

Noi consiglieri del partito democratico continueremo la lotta per dare a questa città e questa provincia i collegamenti che merita".