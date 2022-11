Caro bollette: Tollegno lavora all'ipotesi di mettere sotto lo stesso tetto elementari e medie

Elementari e medie tutte sotto uno stesso tetto. O meglio: le classi delle medie sotto il tetto delle elementari. Questo è il ragionamento al quale sta lavorando seriamente l'amministrazione Acquadro a Tollegno, complice il caro bollette: "I costi che dobbiamo sopportare come Comune sono davvero tanti - spiega il sindaco Pier Giuseppe Acquadro - . E il caro bollette è una batosta il più che non ci aspettavamo. E' chiaro che la prima cosa che ci è venuta in mente per cercare di risparmiare e allo stesso tempo ottimizzare anche gli spazi, è stata accorpare in un unico edificio elementari e medie".

I conti sono presto fatti. Alle elementari le classi sono 10 e le attive sono 5. Alle medie sono 6 e ne sono attive 3. "Sarebbe l'ideale spostare le medie nell'edificio dall'altra parte della strada - continua il sindaco - . Abbiamo già parlato con la preside, stiamo facendo le valutazioni del caso in materia di sicurezza. Vedremo, ma ci stiamo pensando seriamente".

Il primo cittadino però è risoluto: se si farà non si tornerà più indietro. "Dobbiamo ancora valutare se fare questo grande passo - conclude Acquadro - . E solo quando sarà deciso, se lo si farà, vedremo quando farlo. O prima di Natale, o quest'estate. E' un lavoro grosso spostare classi e arredi. Poi anche alle elementari dobbiamo spostare le classi che sono al terzo piano dove in caso andranno le medie, in quelle più in basso. E' un lavoro lungo che va valutato bene e fatto con calma".