Vigliano, in biblioteca l'evento di Iannì su “Giacomo Leopardi nel regno dell’immaginazione”

Il quarto dei cinque incontri del "sentiero delle cetre e dei larici", di e con Renato Iannì, è tutto dedicato a Giacomo Leopardi. Un incontro di un'ora, in cui sarà l'opera stessa a prendere la parola, "soffiando forte sul grigio della noia" di cui spesso anche Goldoni è stato vittima, "per una trattazione legata a fredde valutazioni scolastiche o a memorizzazioni prive di entusiasmo interpretativo."

«Il mio intervento - spiega Renato Iannì - tende a dare giustizia a chi è stato seppellito nella noia accademica e pseudo-scolastica, ma anche a una scuola e a dei docenti che, come gli autori in questione, hanno lottato e lottano ogni giorno per insegnare ai loro studenti che anche il passato è attuale nel pensiero dei grandi; che nelle nostre aule è importante soprattutto imparare a conoscere se stessi attraverso chi ci ha preceduto, stimolare la capacità critica e autocritica, mettere alla prova la nostra voglia di crescita e libertà attraverso le responsabilità e le soddisfazioni della vera indipendenza. Questo ci insegnano Dante, Leopardi, Shakespeare e tutti gli altri grandi della Letteratura».

Appuntamento alla biblioteca di Vigliano Biellese, mercoledì 23 novembre, dalle 17.30 alle 18.30.