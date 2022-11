Biella, molti visitatori al viaggio di riscoperta di via Italia (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Buon afflusso di visitatori per l’ultimo degli appuntamenti autunnali del ciclo “Alla scoperta di Biella, Città Crea(t)tiva”, realizzato dall’Associazione Culturale Discovery Alto Piemonte (che comprende guide turistiche ed escursionistiche abilitate) con il sostegno del Comune di Biella.

In tanti si sono presentati nel pomeriggio odierno per prendere parte al viaggio di riscoperta dell’attuale via Italia, vero centro cittadino, già via Umberto e anticamente via Maestra, sede storica di negozi e commerci, artigiani e banchieri, chiese e confraternite, alberghi e teatri, in un succedersi di piccole scoperte e riscoperte di ciò che è scomparso e di quel che oggi sussiste.